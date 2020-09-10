Эксперт раскрыл планы Путина по Украине: я знаю стратегическую цель

Известный украинский журналист Виталий Портников считает, что ему известно какие именно планы у президента России. По его мнению, Путин намерен снова воссоздать границы СССР, однако это уже он хочет сделать под названием Россия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Repluya.net.

"Владимир Зеленский – это одно, а Путин – совсем другое. Ему не нужно перемирие на Донбассе. Вряд ли он сильно даже задумывается об этом. Его цели – это восстановление территорий СССР в России. Этого, как он считает, невозможно сделать без Украины и Республики Беларусь", - заявил Портников.

Он добавил, что Путин обсуждал это с Лукашенко и готовит свой план по Украине. Однако на данный момент президент России выжидает удобной ситуации.

"Я знаю стратегическую цель Путина. Он хочет, чтобы там, где сейчас написано на мировой карте "Украина" и "Беларусь" была надпись: "Россия". Именно этого он и добивается", — сообщил Портников.

Ранее Германия заявила, что Путин понимает только язык денег и власти.