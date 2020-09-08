10:30 08.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Стала известна судьба Колесниковой: ее задержали на белорусско-украинской границе

Появилась новая информация по поводе места пребывания белорусского оппозиционера Марии Колесниковой, которая вчера пропала в Минске.

Стала известна судьба Колесниковой: ее задержали на белорусско-украинской границе

Представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский рассказала, что Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, а ее соратники отправились в Украину.

Об этом пишет УРА-Информ.

"После оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я", - цитирует Бычковского Тут.Бу

Он добавил, что на данный момент Колесникова задержана.

В тоже время в Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о том, что Родненков и Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу, а вот Колесникова – нет.

Ранее милиция Беларуси заявила, что не задерживала Колесникову.


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