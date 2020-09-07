Власти Минска прокомментировали похищение Колесниковой

В понедельник утром, 7 августа, в центре Минска похитили одного из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов Минска сообщили, что проверяет информацию о похищении. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", передает УРА-Информ.
По предворительным данным, правоохранители Минска открестились от похищения.
"Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову", - отмечается в сообщении.
В то же время милиция Минска сообщила, что проверяет сообщения "о якобы похищении" одного из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой.
Стоит отметить, что Мария Колесникова – белорусский оппозиционный политик, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси-2020. Входит в президиум Координационного совета оппозиции. Представляет объединенный штаб политика Светланы Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.
Как стало известно ранее, в Минске продолжаются митинги за отставку президента страны Александра Лукашенко. Сегодня утром, около 10:00 похитили одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Инцидент произошел возле Национального художественного музея.
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