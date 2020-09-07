Власти Минска прокомментировали похищение Колесниковой

По предворительным данным, правоохранители Минска открестились от похищения.

"Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову", - отмечается в сообщении.

В то же время милиция Минска сообщила, что проверяет сообщения "о якобы похищении" одного из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой.

Стоит отметить, что Мария Колесникова – белорусский оппозиционный политик, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси-2020. Входит в президиум Координационного совета оппозиции. Представляет объединенный штаб политика Светланы Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.

Как стало известно ранее, в Минске продолжаются митинги за отставку президента страны Александра Лукашенко. Сегодня утром, около 10:00 похитили одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Инцидент произошел возле Национального художественного музея.