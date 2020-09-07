16:27 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246474:Nataly

Власти Минска прокомментировали похищение Колесниковой

В понедельник утром, 7 августа, в центре Минска похитили одного из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов Минска сообщили, что проверяет информацию о похищении. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", передает УРА-Информ.

Власти Минска прокомментировали похищение Колесниковой

По предворительным данным, правоохранители Минска открестились от похищения.

"Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову", - отмечается в сообщении.

В то же время милиция Минска сообщила, что проверяет сообщения "о якобы похищении" одного из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой.

Стоит отметить, что Мария Колесникова – белорусский оппозиционный политик, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Беларуси-2020. Входит в президиум Координационного совета оппозиции. Представляет объединенный штаб политика Светланы Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.

Как стало известно ранее, в Минске продолжаются митинги за отставку президента страны Александра Лукашенко. Сегодня утром, около 10:00 похитили одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Инцидент произошел возле Национального художественного музея.


Поделиться

Читайте также:
 
Прогноз пандемии коронавируса: нас ждет "убийственный" декабрь Разумков рассказал, готов ли Зеленский снова распустить Парламент Маск потерял почти 10 миллиардов долларов за неделю Стало известно, где лечится от коронавируса Тимошенко: личный пляж, озеро и свежий воздух (ВИДЕО)
Проишествия
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома
  • 12:29 В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального
  • 11:30 Дело Ефремова: актер признал свою вину
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив