11:45 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Минске похитили одного из лидеров оппозиции: что происходит в Беларуси

В Минске продолжаются митинги за отставку президента страны Александра Лукашенко. Сегодня утром, около 10:00 похитили одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Инцидент произошел возле Национального художественного музея.

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции: что происходит в Беларуси

Отмечается, что нападение – это дел рук неизвестных, которые посадили члена Координационного совета в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Tut.by

Свидетелем инцидента стала прохожая Анастасия, которая случайно проходила возле Национального художественного музея.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают", - рассказывает Анастасия.

Отмечается, что телефон Колесниковой, а также ее еще нескольких членов Координационного совета не отвечает.

"Где находятся Мария я не знаю и не могу связаться. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым", - заявил член Координационного совета Максим Знак.

Ранее мы сообщали, что Кулеба обвинил Минск в "недружественных действиях".


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