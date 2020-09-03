18:05 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кулеба обвинил Минск в "недружественных действиях"

Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться около украинских границ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью журналу Країна он напомнил, что Киев вызвал посла в Беларуси для консультаций, передает УРА-Информ.

Кулеба обвинил Минск в

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - отметил Кулеба.

Чиновник также заявил, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Кулеба отметил, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не прошел мимо информации о том, что в Германии подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок".


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