11:22 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Крыму начали подавать питьевую воду только в определенные часы: только 6 часов в сутки

Ситуация с питьевой водой в оккупированном Российской Федерацией Крыму продолжает оставаться очень напряженной.

В Крыму начали подавать питьевую воду только в определенные часы: только 6 часов в сутки

Так с сегодняшнего дня, седьмого сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах вводится третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Все это происходит из-за засухи и обмеления водохранилищ полуострова.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио "Свобода".

С сегодняшнего дня жители части Симферополя будут получать питьевую воду строго шесть часов в сутки: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. На этом этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов, как было на предыдущем. При этом еще в январе сообщали, что жители города используют 460 тыс. кубов в сутки.

Напомним, что первый этап ограничения поставки воды стартовал 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. С второго сентября был введен второй этап, когда установили почасовой график подачи воды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым вернется в состав Украины.


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