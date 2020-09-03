13:45 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лукашенко сдал Беларусь Путину - эксперт

Российский политолог Леонид Гозман считает, что российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным будет обсуждать с Александром Лукашенко вхождение Беларуси в состав Российский Федерации.

Лукашенко сдал Беларусь Путину - эксперт

Эксперт считает, что Александр Лукашенко всеми силами старается остаться во власти и даже готов отдать Беларусь Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Бывший президент Беларуси (Лукашенко - ред.) всеми силами хочет сохранить власть и ради этого он предал свою страну, и ради этого он, несмотря на все разговоры о том, что будет защищать суверенитет, сдает ее Российской Федерации, президенту Путину", - сказал политолог.

Он считает, что в итоге все переговоры закончатся тем, что Лукашенко полетит в Москву договариваться о том, каким образом Беларусь войдет в состав России.

"Возможны разные варианты, с отставкой Лукашенко и так далее, они явно это прорабатывают, и я думаю, что у них не получится. Как всегда, они не учитывают одного важного фактора – народа этой страны", - заявил эксперт.

Ранее в Беларуси рассказали о новом прозвище Лукашенко.


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