Он нам не "Бацька" - белорусы о Лукашенко

Журналистка белорусского телеканала "Белсат ТВ" Алина Ковшик попросила не называть Александра Лукашенко "бацькой", ведь его в Беларуси уже давно так не называют. При этом она отметила, что это принципиальная позиция большинства граждан страны. При этом она отметила, что действительно был такой момент, когда Лукашенко называли "бацькой", однако это уже давно в прошлом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Сейчас его скорее называют "дедом". А что касается митингов сторонников Лукашенко, мы в редакции шутили, что этот хэштег #ябатька, который был написан через "т" с мягким знаком - никогда белорус так не напишет. Это была пиар-компания, спланированная из Москвы, московскими пиарщиками, которые совсем не понимают белорусского языка, белорус никогда не напишет "бацька" через "т", - отметила Ковшик.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко снова считает Российскую Федерацию братским народом.