11:55 02.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Завели два криминальных дела: Лерос о "репрессиях" со стороны Зеленского

Народный депутат Гео Лерос прокомментировал свое исключение из фракции "Слуга Народа". Он отметил, что это месть президента Украины Владимира Зеленского за его позицию о том, что делается в стране.

Завели два криминальных дела: Лерос о

Он отметил, что его исключение из фракции – это личное требование Зеленского. По его мнению, президента расстраивает слышать правду о происходящем в стране, о том градусе и тех неправильных шагах, которые совершает лично президент и его Офис президента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Я вчера из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело, потом мне направили, что еще одно уголовное дело. Открыты за вчера два уголовных дела. Адвокаты сейчас этим занимаются. Это единственные рычаги, которые у них есть. Офис президента превратился в репрессивный станок, который по звонку на кого-то открывает дела, на кого-то закрывает, поэтому ничего удивительного в этом нет", - заявил Лерос.

Он отметил, что поджог его автомобиля – это давление на него, ведь у него нет бизнеса или других бытовых вопросов.

Ранее мы сообщали, что неизвестные напали на народного депутат Антона Полякова, которого еще в 2019 год исключили из фракции.


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