В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"

Как отмечают источники в Полиции, два человека нанесли народному депутату телесные повреждения, а после этого скрылись на автомобили марки Toyota. Представители правоохранительных органов ввели в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на OBOZREVATEL.

Медики после инцидента оказали помощь Антону Полякову на месте инцидента, однако не забрали его в больнице. Больше подробностей о происшествии не сообщается.

Напомним, что Антон Поляков попал в парламент от партии "Слуга народа", однако 15 ноября прошлого года вместе с коллегой Анной Скороход его исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".В Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Ранее мы сообщали, что в Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем".