Снова перемены: Кабмин ждут очередные отставки

Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире канала Украина 24 рассказал, что министры финансов и экономики могут потерять сои должности. Отметим, что министром финансов является Сергей Марченко, а министром экономики – Игорь Петрашко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я думаю, что такая ситуация назревает (кадровые изменения в правительстве – прим.ред.). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Я думаю, что все будет зависеть от одного: насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будет предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", - завил депутат.

Он добавил, что итоговое решение будет приниматься после 15 сентября, когда Кабинет министров должен будет представить Верховной Раде постановления о бюджетной политике на следующий год.

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