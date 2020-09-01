Лукашенко снова считает РФ братским народом

Во вторник, 1 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ;однозначное заявление ;об отношениях с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что получил урок, а Россия и Беларусь продолжат тесное сотрудничество, которое длилось и раньше, несмотря на заявления о том, что отношения между странами якобы стали прохладнее. Об этом ;сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.
По словам главы Беларуси, он вместе с президентом России Владимиром Путиным сохранят общее Отечество.
"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня – братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России – ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", – высказался президент Беларуси.
Как стало известно ранее, власти Минска не могут продолжать игнорировать призывы протестующих к демократии, а Россия должна уважать суверенитет Беларуси, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
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