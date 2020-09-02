Две недели с коронавирусом: стало известно состояние Тимошенко

Политик сама написала на своей странице о последних новостях по поводу ее состояния здоровья. Она отметила, что уже преодолела критический период.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко.

Также она поблагодарила всех тех, что помогал ей в первые минуты тяжелого состояния, врачам, а также родным и близким.

Также она поблагодарила тех, кто молился за нее, передавал цветы и слова поддержки в трудную минуту.

"Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла ... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты", - отметила Тимошенко.

Ранее мы сообщали, что Тимошенко подключали к ИВЛ.