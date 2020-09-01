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США: Кремль должен уважать суверенитет Беларуси и право ее граждан выбирать своих лидеров

Власти Минска не могут продолжать игнорировать призывы протестующих к демократии, а Россия должна уважать суверенитет Беларуси, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

США: Кремль должен уважать суверенитет Беларуси и право ее граждан выбирать своих лидеров

Она подчеркнула, что "Россия должна уважать суверенитет Беларуси и право ее граждан выбирать собственных лидеров".

США поддерживают международные усилия по независимому расследованию нарушений избирательного законодательства и прав человека в Беларуси, заявила Кейли Макинани на пресс-конференции в Белом доме.

Об этом пишет УРА-Информ.В 

- Большое количество мирно протестующих белорусов ясно показывает, что власти в Минске не могут и дальше игнорировать призывы людей к демократии, - сказала она. Пресс-секретарь подчеркнула, что "Россия должна уважать суверенитет Беларуси и право ее граждан выбирать своих лидеров".

Во время двухдневного визита в Вену, завершившегося в пятницу, заместитель госсекретаря США Стивен Биган призвал власти Минска "немедленно положить конец насилию в отношении белорусов".

Он также высказался за "действительно свободные и справедливые выборы с миссией независимого наблюдателя", говорится в субботнем коммюнике Госдепартамента. Ранее Бигун беседовал в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди тем, как сообщили американские дипломаты, была ситуация в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заговорил о предстоящей резне в Беларуси.


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