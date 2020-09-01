14:27 01.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лукашенко заговорил о предстоящей резне в Беларуси

Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть. Белорусский лидер считает, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее ранее на Майдане в Украине будет цветочками. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Белта.

Лукашенко заговорил о предстоящей резне в Беларуси

По мнению президента, который находится "у штурвала" страны уже 26 лет, в белорусском государстве есть все предпосылки для начала гражданской войны.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", – заявил Лукашенко.

Также президент утверждал, что не хочет, чтобы его страну порезали на куски.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это… Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал глава Беларуси.

Ранее сообщалось, что первого сентбря, студенты вышли на акцию протеста в Минске, которая связана с непринятием народа результатов президенстких выборов. Но ОМОН не дает возможность молодым людям выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон, а также избиения студентов.


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