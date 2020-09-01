Лукашенко заговорил о предстоящей резне в Беларуси

По мнению президента, который находится "у штурвала" страны уже 26 лет, в белорусском государстве есть все предпосылки для начала гражданской войны.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", – заявил Лукашенко.

Также президент утверждал, что не хочет, чтобы его страну порезали на куски.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это… Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал глава Беларуси.

Ранее сообщалось, что первого сентбря, студенты вышли на акцию протеста в Минске, которая связана с непринятием народа результатов президенстких выборов. Но ОМОН не дает возможность молодым людям выражать свою гражданскую позицию – начался жесткий разгон, а также избиения студентов.