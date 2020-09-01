12:23 01.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сивохо поддержал скандальные высказывания Фокина по Донбассу

Бывший внештатный советники секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал скандальные высказывания заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса Витольда Фокина.

Сивохо поддержал скандальные высказывания Фокина по Донбассу

Напомним, что Фокин призвал амнистировать боевиков так называемых ЛНР и ДНР, а также предоставить "особый" статус всему Донбассу.

Сергей Сивохо вступился за Фокина и отметил, что власть слишком болезненно восприняла инициативу замруководителя делегации в ТКГ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу Сивохо в Фейсбук.

"Такое ощущение, что первый премьер-министр Украины попал туда случайно, и никто с ним не обсуждал предварительно «линию партии» и не сверял часы. Так у нас во всем — назначают, дают полномочия, а потом — ну мы не согласны, этот человек не с нами, мы его первый раз видим. Слабые и невнятные у нас миротворцы. А у Фокина есть своё мнение и своя позиция. Причём, понятная и адекватная" – написал Сивохо.

Ранее в Офисе президента также прокомментировали скандальные слова Фокина.


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