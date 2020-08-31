В ОП сделали заявление о позиции Фокина касательно амнистии боевиков

По словам политика, Фокин поделился своей личной точкой зрения, а не официальной позицией делегации переговорной группы. Он только начал работать в ТКГ и еще детально не изучил всех нюансов и положение вещей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой", - уверяет Ермак.

Также глава ОП добавил, что личное мнение Фокина продиктовано положениями "Минска-1" и "Минска-2", которые подписали представители прошлой власти.

"И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - резюмировал Ермак.

Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Флоренс Парли подтвердила в воскресенье, что было начато расследование в отношении высокопоставленного офицера по подозрению в "нарушении безопасности".