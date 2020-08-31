В ОП сделали заявление о позиции Фокина касательно амнистии боевиков

Слова заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса итольда Фокина не являются официальной позицией Украины. Положения амнистии не должны распространяться на тех лиц, которые причастны к военным преступлениям в ходе вооруженного противостояния. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП, передает УРА-Информ.
По словам политика, Фокин поделился своей личной точкой зрения, а не официальной позицией делегации переговорной группы. Он только начал работать в ТКГ и еще детально не изучил всех нюансов и положение вещей.
"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой", - уверяет Ермак.
Также глава ОП добавил, что личное мнение Фокина продиктовано положениями "Минска-1" и "Минска-2", которые подписали представители прошлой власти.
"И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - резюмировал Ермак.
Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Флоренс Парли подтвердила в воскресенье, что было начато расследование в отношении высокопоставленного офицера по подозрению в "нарушении безопасности".
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