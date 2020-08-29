17:56 29.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В НАТО отреагировали на обвинения Лукашенко

Североатлантический альянс начал развертывание сил в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси, который начался в результате нечестных президентских выборов. Силы НАТО в регионе носят исключительно оборонительный характер. Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии "Интерфакс-Запад", передает УРА-Информ.

В НАТО отреагировали на обвинения Лукашенко

Так, Лунгеску отреагировала на упреки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для Беларуси.

По ее словам, действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.

В качестве примера Лунгеску вспомнила развертывание системы радиолокационного обнаружения для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Стоит отметить, что относительно недавно Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.

Ранее сообщалось, что Украина похоже может перейти к более серьезным шагам, а не только высказывать свои неудовольствия, по поводу ситуации в соседней Беларуси.


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