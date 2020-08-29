В НАТО отреагировали на обвинения Лукашенко

Североатлантический альянс начал развертывание сил в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси, который начался в результате нечестных президентских выборов. Силы НАТО в регионе носят исключительно оборонительный характер. Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии "Интерфакс-Запад", передает УРА-Информ.
Так, Лунгеску отреагировала на упреки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для Беларуси.
По ее словам, действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.
В качестве примера Лунгеску вспомнила развертывание системы радиолокационного обнаружения для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.
Стоит отметить, что относительно недавно Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.
Ранее сообщалось, что Украина похоже может перейти к более серьезным шагам, а не только высказывать свои неудовольствия, по поводу ситуации в соседней Беларуси.
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