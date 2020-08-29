В НАТО отреагировали на обвинения Лукашенко

Так, Лунгеску отреагировала на упреки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для Беларуси.

По ее словам, действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.

В качестве примера Лунгеску вспомнила развертывание системы радиолокационного обнаружения для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Стоит отметить, что относительно недавно Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.

Ранее сообщалось, что Украина похоже может перейти к более серьезным шагам, а не только высказывать свои неудовольствия, по поводу ситуации в соседней Беларуси.