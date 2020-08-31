Российский шпион на базе НАТО: началось расследование

Министр обороны Франции Флоренс Парли подтвердила в воскресенье, что было начато расследование в отношении высокопоставленного офицера по подозрению в "нарушении безопасности".
Французский подполковник, дислоцированный на базе НАТО в Италии, подозревается в передаче секретных документов российским спецслужбам. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении военных на основании сообщения Минобороны от 22 июля.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.
Французский офицер был задержан Генеральным управлением внутренней безопасности (DGSI), когда он готовился вернуться в Италию по окончании своего отпуска в стране. По данным источников агентства, задержание произошло 21 августа. Военного поместили под стражу в парижскую тюрьму.
На просьбу прокомментировать сообщения об аресте французского офицера министр обороны Флоренс Парли ответила, что ее министерство проинформировало прокуратуру по этому делу. - Это Франция инициировала эту судебную процедуру, - сказал министр.
"Мы приняли все необходимые защитные меры, и теперь крайне важно, чтобы судебная система могла выполнять свою работу", - добавила она, не вдаваясь в подробности предполагаемого дела о шпионаже.
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