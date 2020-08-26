12:19 26.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия блокирует переговоры по Донбассу: стала известна причина

Российская Федерация намерена блокировать все переговоры по поводу решения ситуации на Донбассе.

Россия блокирует переговоры по Донбассу: стала известна причина

Россия хочет, чтобы Украина согласилась провести местные выборы, только после этого будет дано зеленое светло для дальнейших переговоров. Источники отмечают, что местные выборы на Донбассе очень важны для Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Резидент.

"Дмитрий Козак в открытую саботирует встречу советников лидеров Нормандского формата, которую недавно предлагал ликвидировать. Глава Офиса Президента считает такие действия Кремля провокационными, которые тормозят урегулирование конфликта на Востоке Украины", - отмечает телеграм канал.

Источники в Офисе президента Украины отмечают, что Франция и Германия готовы организовать встречу в Нормандском формате уже в сентябре, однако Российская Федерация против.

"Наш источник в ОП рассказал, что Франция и Германия готова к встречи лидеров Нормандского формата в конце сентября. Кремль принципиально отказывается обсуждать встречу, выставляя все новые требования", - отмечается в канале.

Ранее украинский режиссер, а также бывший узник Российской Федерации Олег Сенцов предрек крах режима Владимира Путина.


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