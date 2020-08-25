Сенцов предрекает крах Путина: нужно немного подождать

По его мнению, действующего главу государства в России будут терпеть на протяжении пяти лет, дальше будет крах путинского режима. Сенцов считает, что в России не так много людей, которые готовы открыто выступить против режима Путина

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Гордон.

"В основном это интеллигенция, а также молодежь. Вероятно, их не более 5-15 %. Есть еще путинские адепты – их столько же примерно. Большинство же жителей РФ – это попросту беспросветное болото. В общих чертах, общество РФ не стало перезагружаться. Они снова, как и в СССР, свернули совсем на неправильный путь. Та же роль сейчас, что и в Союзе. Но сейчас не нужно будет ждать 75 лет. Не более 20. Путина еще могут потерпеть лет 5. А затем наступит крах режима", - считает Сенцов.

Ранее Сенцов также раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского.