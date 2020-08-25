В санкционном списке ЕС будет от 15 до 20 человек из Беларуси

Европейская служба внешних связей работает над санкциями после того, как министры иностранных дел ЕС дали им зеленый свет в середине августа. Официальные лица ЕС подчеркивают, что решение по этому делу должно быть хорошо подготовлено и задокументировано, чтобы Суд ЕС не оспаривал его в случае подачи жалобы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Шмид объявила ранее во вторник в Комитете по иностранным делам Европейского парламента, что министры иностранных дел ЕС, которые встретятся в четверг и пятницу на неформальной встрече в Берлине, обсудят санкции против лиц, ответственных за насилие и фальсификации результатов выборов в Беларуси.

Формально санкционный список должен быть утвержден Советом ЕС. В этом случае нужно будет единодушие между странами-членами. Ограничения для белорусских чиновников и чиновников будут включать запрет на въезд в ЕС и замораживание их активов в ЕС. Неясно, будут ли эти меры направлены также против президента Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Верховный суд Беларуси отказался возбуждать дело о непризнании выборов.