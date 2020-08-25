19:28 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Верховный суд Беларуси отказался возбуждать дело о непризнании выборов

В Верховном суде Беларуси наотрез отказались возбуждать делоВ о непризнании результатовВ президентских выборов 2020 года, когда победу, по подсчетам комиссии одержал действующий президент Александр Лукашенко. Об этомВ сообщает издание TUT.by, передает УРА-Информ.

Верховный суд Беларуси отказался возбуждать дело о непризнании выборов

В Верховном суде добавили, что решение о признании выборов недействительными принимает Центральная избирательная комиссия, и это не в их компетенции.

"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда", - отмечаетсяВ в сообщении.

В связи с этим Верховный суд принял решение об отказе в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.

Стоит отметить, что данное решение апелляции не подлежит.

Как стало известно ранее, действующий, но не признанный Европой, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране готовили "эту заварушку", все планируют и направляют США, а европейцы – подыгрывают. Под Варшавой создан специальный центр, рассказал Лукашенко во время визита на агрокомбинат Дзержинский.


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