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Конфликт между Грецией и Турцией - "игра с огнем": искра может привести к катастрофе

Глава германской дипломатии Хайко Маас заявил во вторник во время беседы с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, что эскалация напряженности между Афинами и Анкарой в Средиземноморье – это "игра с огнем".

Конфликт между Грецией и Турцией -

Дендиас заявил, что его страна готова к диалогу с Турцией, но будет защищать свои суверенные права. Источником спора являются сырьевые ресурсы региона - нефть и газ.

- Текущая ситуация в восточном Средиземноморье равносильна игре с огнем. Каждая маленькая искра может привести к катастрофе, - сказал Хайко Маас в Афинах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Глава министерства иностранных дел Германии ищет решение спора между Грецией и Турцией путем диалога в день, когда обе страны планировали провести военно-морские маневры в спорных водах у Крита.

После посещения Афин Маас отправится в Анкару. Представитель министерства иностранных дел Германии объявил, что Маас будет разговаривать там с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.

Он добавил, что Берлин обеспокоен объявленным в воскресенье решением Анкары расширить исследования в восточном Средиземноморье в поисках месторождений нефти и газа.

Напряженность между Турцией и Грецией обострилась более двух недель назад после того, как Анкара отправила исследовательское судно Oruc Reis с военным сопровождением для изучения морских ресурсов в водах Греции.

Афины ответили, отправив в этот район свои военные корабли и приведя армию в состояние боевой готовности.


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