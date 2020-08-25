Конфликт между Грецией и Турцией - "игра с огнем": искра может привести к катастрофе

Дендиас заявил, что его страна готова к диалогу с Турцией, но будет защищать свои суверенные права. Источником спора являются сырьевые ресурсы региона - нефть и газ.

- Текущая ситуация в восточном Средиземноморье равносильна игре с огнем. Каждая маленькая искра может привести к катастрофе, - сказал Хайко Маас в Афинах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Глава министерства иностранных дел Германии ищет решение спора между Грецией и Турцией путем диалога в день, когда обе страны планировали провести военно-морские маневры в спорных водах у Крита.

После посещения Афин Маас отправится в Анкару. Представитель министерства иностранных дел Германии объявил, что Маас будет разговаривать там с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.

Он добавил, что Берлин обеспокоен объявленным в воскресенье решением Анкары расширить исследования в восточном Средиземноморье в поисках месторождений нефти и газа.

Напряженность между Турцией и Грецией обострилась более двух недель назад после того, как Анкара отправила исследовательское судно Oruc Reis с военным сопровождением для изучения морских ресурсов в водах Греции.

Афины ответили, отправив в этот район свои военные корабли и приведя армию в состояние боевой готовности.