Угроза войны: Греция возобновила буровые работы вопреки договору с Турцией

Стоит отметить, что речь идет о разведке и добыче энергоресурсов. Эрдоган утверждает, что Греция возобновила буровые работы вопреки договору с Турцией.

В начале июня турецкое правительство приняло решение "защищать интересы государства" на континентальном шельфе Кипра: Анкара хочет продолжить геологоразведку "вопреки враждебным действиям некоторых государств".

Побережье в Восточном Средиземноморье — очаг напряженности между странами-членами ЕСВВВ Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией — с другой. Последняя неоднократно призывала к совместной разработке месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, в Анкаре допускали и сотрудничество с Москвой. В споры о разделе энергоносителей также вовлечены Египет и Израиль.

Противоречия между государствами возникли еще в далеком в 1974 году, когда на Кипре произошел государственный переворот с целью аннексии острова Грецией. Тогда Турция ввела войска на север Кипра, и на занятой территории провозгласила Кипро-турецкое федеративное государство, переименованное впоследствии в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова в данный момент находится под контролем правительства Республики Кипр.

Ранее сообщалось, что боевики увеличили количество провокаций в направлении украинских военнослужащих на Донбассе. По сравнению с предыдущими сутками количество обстрелов увеличилось.