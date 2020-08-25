15:37 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Брат Навального обвинил главврача больницы в Омске в тотальной лжи

Олег Навальный, младший брат отравленного оппозиционного отравленного политика Алексея Навального, обвинил главного врача омского медицинского учрежденияВ №1 Александра Мураховского в том, что он специально мешал отправке Алексея на лечение в Германию. Об этом младший Навальный написал на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Брат Навального обвинил главврача больницы в Омске в тотальной лжи

"Классную пресс-конференцию устроили в Омске пара мед.администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея. Мне вообще редко доводилось видеть более конченых людей в своей жизни, чем он. Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабелен и он его не отпустит. Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить). Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди, которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за свое кресло", ‒ написал брат политика.

В Стоит напомнить, что 20 августаВ Алексей Навальный впал в кому. Он почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которого в срочном порядке госпитализировали в больницу в Омске.


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