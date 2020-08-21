Зеленский разозлился на украинцев: Никто ничего не боится

По мнению главы государства, жители Украины перестали соблюдать карантинные меры. Об этом президент Украины рассказал во время рабочей поездки в Николаевскую область.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры - никто ничего не боится. Поверьте нашей семье - никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболеет этой болезнью", - сказал президент.

Глава государства отметил, что в среднем коронавирусная болезнь длится три недели и полностью истощает.

"В начале второй недели у людей чувство, что они умирают - очень плохо", - добавил глава государства.

Отметим, что в Украине уже зафиксировано более 100 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Продолжает увеличиваться количество госпитализаций, за последние сутки таких случаев было рекордное количество.