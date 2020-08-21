11:46 21.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246219:labazovych

В России поставили официальный диагноз Навальному: это не отравление

Российские врачи поставили официальный диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, который в срочном порядке был госпитализирован вчера, 20 августа, в Омске.

В России поставили официальный диагноз Навальному: это не отравление

Хотя многие эксперты и политологи предполагали, что Навального могли отравить, местные врачи считает, что причина резкого ухудшения здоровья оппозиционера совсем в другом. Замглавврача омской больницы, где находится политик, Анатолий Калиниченко поделился своим мнением о ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены ... ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко.

Он отметил, что врачи практически имеют полный диагноз, но назвали его только жене Алексея Навального и его брату.

Также он отметил, что есть осложнения в состоянии здоровья политика, однако не назвал точного состояния здоровья своего пациента.

Ранее еще один российский эксперт Марк Фейгин отмечал, что нет никаких сомнений, что Алексея Навального отравили.


Поделиться

Читайте также:
 
В МОЗ не хотят госпитализировать среднетяжелых больных на COVID-19 Что делать если появились проблемы с техникой Леново: где найти Сервисный центр В Украине уже более 100 000 случаев заражения коронавирусом: новые данные на 21 августа ЕС покупает 225 млн пока еще не существующей вакцины от коронавируса
Проишествия
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив