В России поставили официальный диагноз Навальному: это не отравление

Хотя многие эксперты и политологи предполагали, что Навального могли отравить, местные врачи считает, что причина резкого ухудшения здоровья оппозиционера совсем в другом. Замглавврача омской больницы, где находится политик, Анатолий Калиниченко поделился своим мнением о ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены ... ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко.

Он отметил, что врачи практически имеют полный диагноз, но назвали его только жене Алексея Навального и его брату.

Также он отметил, что есть осложнения в состоянии здоровья политика, однако не назвал точного состояния здоровья своего пациента.

Ранее еще один российский эксперт Марк Фейгин отмечал, что нет никаких сомнений, что Алексея Навального отравили.