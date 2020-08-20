14:55 20.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Все идет по той же самой схеме - эксперт об отравлении Навального

Политологи и другие эксперты делятся своими мнениями по поводу ситуации с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все идет по той же самой схеме - эксперт об отравлении Навального

Российский политолог Леонид Гозман считает, что Навального могли отравить "на всякий случай", учитывая ситуацию с протестами в Беларуси и та, как это может повлиять на Россию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"У меня нет никаких сомнений в том, что это сознательное отравление, хотя я, как говорят, свечку не держал. Но слишком все похоже, уже несколько раз такое было с разными людьми, причем почему-то с теми, кто власти неугоден и опасен, кто ее сильно раздражает. Все идет по той же самой схеме", - сказал политолог.

Он отметил, что российская власть внимательно смотрит на ситуацию в Беларуси, ведь если там волей народа можно будет скинуть диктатора, то ситуация может повторить также и в Российской Федерации.

"Думаю, что все спецслужбы приведены в боевую готовность", - заявил политический эксперт.

Ранее еще один российский эксперт Марк Фейгин отмечал, что нет никаких сомнений, что Алексея Навального отравили.


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