10:02 20.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Новые подробности об отравлении Навального: что известно на данный момент

Стали известны новые подробности возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которого в срочном порядке госпитализировали в больницу в Омске.

Новые подробности об отравлении Навального: что известно на данный момент

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала хронологию событий, которая была перед госпитализацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Эхо Москвы.

"Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой - я спросила, поможет ли ему вода, а он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание", - поделилась она.

Позже она добавила, что политик находится в коме. Различные российские телеграм каналы сообщают, что Навального подключили к аппарату ИВЛ. Его направили на КТ, чтобы исключить инсульт. Также отмечается, что полиция проверит информацию о возможном отправлении политика.

Ранее мы сообщали, что Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолета, летевшего из Томска в Москву.


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