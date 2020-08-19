15:15 19.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В России признали, чтобы выборы в Беларуси не были идеальными

В Российской Федерации прокомментировали президентские выборы в Беларуси, в которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.

В России признали, чтобы выборы в Беларуси не были идеальными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что выборы в Беларуси не были идеальными, однако, по его мнению, их нельзя использовать, чтобы подорвать диалог общества и власти. Также он добавил, что его тревожат попытки иностранного вмешательства в дела страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

Лавров также вспомнил события в Украине в 2014 году, призвав Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году в период Евромайдана.

"Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруси для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным", - сказал министр.

Ранее мы сообщали, что в Российской Федерации могут пойти на удивительный план, чтобы сбросить Лукашенко и назначить своего удобного президента.


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