В России признали, чтобы выборы в Беларуси не были идеальными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что выборы в Беларуси не были идеальными, однако, по его мнению, их нельзя использовать, чтобы подорвать диалог общества и власти. Также он добавил, что его тревожат попытки иностранного вмешательства в дела страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

Лавров также вспомнил события в Украине в 2014 году, призвав Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году в период Евромайдана.

"Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруси для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным", - сказал министр.

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