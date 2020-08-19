Байден стал официальным соперником Трампа на выборах в США

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. 77-летний Байден встретится с действующим президентом Дональдом Трампом. Неделю назад Байден объявил, что его кандидатом на пост вице-президента будет 55-летний сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Официальное назначение Байдена было объявлено в Милуоки, на второй день съезда Демократической партии, в котором большинство политиков участвуют дистанционно.

В процессе виртуального подсчета голосов, получившего название "перекличка по всей Америке", Байден получил минимально необходимый минимум в 1 991 голос, когда 32 голоса были переданы делегацией его штата Делавэр. Меньшинство демократов поддержало сенатора Берни Сандерса.

Бывший президент США Билл Клинтон поддержал Байдена, назвав его "готовым к работе президентом".

- Это человек, стоящий обеими ногами на земле и выполняющий свою работу. Это человек с миссией, который следует принципу: брать на себя ответственность, не обвинять других, концентрироваться, не отвлекать, объединять и не разделять. Джо Байден - наш выбор, - сказал Клинтон.

Ранее Дональд Трамп подписал указ об устранении угрозы, которая исходит от приложения TikTok.