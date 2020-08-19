Байден стал официальным соперником Трампа на выборах в США

Джо Байден - кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США. В ночь со вторника на среду по украинскому времени он был официально выдвинут партией.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. 77-летний Байден встретится с действующим президентом Дональдом Трампом. Неделю назад Байден объявил, что его кандидатом на пост вице-президента будет 55-летний сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.
Официальное назначение Байдена было объявлено в Милуоки, на второй день съезда Демократической партии, в котором большинство политиков участвуют дистанционно.
В процессе виртуального подсчета голосов, получившего название "перекличка по всей Америке", Байден получил минимально необходимый минимум в 1 991 голос, когда 32 голоса были переданы делегацией его штата Делавэр. Меньшинство демократов поддержало сенатора Берни Сандерса.
Бывший президент США Билл Клинтон поддержал Байдена, назвав его "готовым к работе президентом".
- Это человек, стоящий обеими ногами на земле и выполняющий свою работу. Это человек с миссией, который следует принципу: брать на себя ответственность, не обвинять других, концентрироваться, не отвлекать, объединять и не разделять. Джо Байден - наш выбор, - сказал Клинтон.
Ранее Дональд Трамп подписал указ об устранении угрозы, которая исходит от приложения TikTok.
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