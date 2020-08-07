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Трамп считает TikTok угрозой: глава США одобрил жесткие меры

В четверг, 6 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ об устранении угрозы, которая исходит от приложения TikTok. Указом запрещено проведение сделок с китайской компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем сервиса, а также с ее "дочками", говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, передает УРА-Информ.

Трамп считает TikTok угрозой: глава США одобрил жесткие меры

В указе сказано, что запрет начнет действовать через 45 дней после публикации документа, то есть в середине сентября.

"…распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики…, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", – отмечается в документе.

Также в указе президента США отмечается, что Америке "в настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения – TikTok".

Приложение обвинили в сборе данных – истории поисковых запросов, посещения сайтов, данных о месте нахождения пользователей, а это якобы может позволить КНР отслеживать местонахождение чиновников, собирать досье с личными данными для шантажа, а также проводить промышленный шпионаж.

Ранее сообщалось, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поставил обязательным условием одобрения покупки корпорацией Microsoft (или любым другим американским покупателем) популярнейшего видеоприложения TikTok у китайской компании ByteDance перечисление в казну США "большой суммы денег".


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