15:19 18.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Меркель и Путин в срочном порядке обговорили ситуацию в Беларуси: важные факты

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Меркель и Путин в срочном порядке обговорили ситуацию в Беларуси: важные факты

По его словам, Меркель потребовала от правительства Беларуси начать "общенациональный диалог с оппозицией и обществом", чтобы преодолеть нынешний кризис. Она также подчеркнула, что власти Минска должны прекратить применение насилия в отношении участников мирных демонстраций и немедленно освободить политических заключенных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Кремль объявил, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию в Беларуси после президентских выборов. "С российской стороны было подчеркнуто, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси, ведущие к дальнейшей эскалации кризиса, недопустимы", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам переговоров.

Россия также выразила надежду, что ситуация "в ближайшее время нормализуется".

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным результатам, победил претендент на переизбрание Александр Лукашенко. Задержано около семи тысяч человек, многие из них жестоко избиты. На рабочих местах проходят забастовки.


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