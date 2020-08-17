В Европе Лукашенко начали называть диктатором

Противники Лукашенко, который правит Беларусью 26 лет, заявляют, что президентские выборы 9 августа были сфальсифицированы, чтобы скрыть факт потери им общественной поддержки. В ходе акций протеста, которые продолжаются более недели, по меньшей мере два демонстранта были убиты и тысячи задержаны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

- Я глубоко убежден, что у этого президента больше нет легитимности, иначе он не правил бы с такой невероятной и жестокой силой, - сказал Олаф Шольц, кандидат от социал-демократов на должность приемника канцлера Ангелы Меркель, в прямом интервью порталу вечером в воскресенье (16 августа). Интернет-журналу "Билд".

На вопрос, что можно сделать, чтобы предотвратить вмешательство России, политик из СДПГ сказал: "Военное вмешательство в другие страны совершенно неприемлемо и нарушает все правила, которые мы установили в международном праве".

Ранее мы сообщали, что в Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных.