11:38 17.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Европе Лукашенко начали называть диктатором

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "плохим диктатором", утратившим поддержку своего народа. Он также предостерег Москву от вмешательства, чтобы удержать его у власти.

В Европе Лукашенко начали называть диктатором

Противники Лукашенко, который правит Беларусью 26 лет, заявляют, что президентские выборы 9 августа были сфальсифицированы, чтобы скрыть факт потери им общественной поддержки. В ходе акций протеста, которые продолжаются более недели, по меньшей мере два демонстранта были убиты и тысячи задержаны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

- Я глубоко убежден, что у этого президента больше нет легитимности, иначе он не правил бы с такой невероятной и жестокой силой, - сказал Олаф Шольц, кандидат от социал-демократов на должность приемника канцлера Ангелы Меркель, в прямом интервью порталу вечером в воскресенье (16 августа). Интернет-журналу "Билд".

На вопрос, что можно сделать, чтобы предотвратить вмешательство России, политик из СДПГ сказал: "Военное вмешательство в другие страны совершенно неприемлемо и нарушает все правила, которые мы установили в международном праве".

Ранее мы сообщали, что в Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных.


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