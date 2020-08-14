В Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных, - МВД

Стоит отметить, что за четыре дня протестов в стране задержали около 7 тысяч человек.

"Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, после освобождения из белорусского СИЗО украинские волонтеры из организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали всему миру о том, что пережили, когда находились в изоляторе.ВВ