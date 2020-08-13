15:51 13.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Представитель ЕС на выборах в Беларуси: Это Тихановская - президент Беларуси, а не Лукашенко

Единственный член парламента из стран ЕС, наблюдавший за президентскими выборами в Беларуси, польский депутат Михал Щерба поделился своими мнением по поводу ситуации в этой стране.

Представитель ЕС на выборах в Беларуси: Это Тихановская - президент Беларуси, а не Лукашенко

Он считает, что не Александр Лукашенко, который по официальным данным ЦИК набрал 80 % голосов избирателей, а лидер оппозиции Светлана Тихановская является президентом Беларуси.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

"Я возвращаюсь из Беларуси с полной уверенностью, что именно Светлана Тихановская была избрана Президентом республики. Александр Лукашенко сейчас узурпатор. Я бы хотел, чтобы международное сообщество так относилось к этой ситуации. Результат Центральной избирательной комиссии - это наглое изменение воли общества", - заявил Щерба.

Также он добавил, что нужно провести правильные выборы, на которых будут международные представители.

"Чтобы быть справедливыми, эти выборы должны быть проведены под международной эгидой. Александр Лукашенко, по словам моих белорусских собеседников, ни в коем случае не готов отказываться от власти или даже ограничивать ее. Следовательно, вероятен силовой сценарий и репрессии. Но в конечном итоге улица может решить, что произойдет", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что лауреат Нобелевской премии обратилась к Лукашенко с требованием уйти в отставку.


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