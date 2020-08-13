Лауреат Нобелевской премии к Лукашенко: Уходи, пока не стало слишком поздно

В обширном интервью Радио Свободная Европа (RFE / RL) Алексиевич подчеркнула, что в нынешней ситуации, когда в Беларуси была пролита кровь во время подавления антиправительственных протестов и два человека были убиты, Лукашенко не сможет "элегантно уйти".

Об этом пишет УРА-Информ.

Писатель также упомянул решение о выезде из страны главной соперницы Лукашенко на выборах - Светланы Тихановской.

- Я согласна с мнением многих людей, которые считают, что она отлично выполнила свою задачу. Она была и остается символом огромного стремления к переменам, новой жизни, самопожертвованию за Родину и за своего мужа, - сказала она. - Она сделала, что могла. Я не могу сказать о ней плохого слова. Теперь позвольте мужчинам выйти на первый план. Пришло время Комитета национального спасения, в который войдет элита. Пора обществу дать отпор. Действий хрупких женщин сегодня недостаточно, - заявила она.

- Я им благодарна за то, что сохранили наше достоинство. За последние несколько недель я просто влюбился в свой народ. Это совсем другое общество. В людей вошла новая сила. Раньше я разочаровывалась в этом народе, а сегодня нет, - призналась она.

Ранее мы сообщали, что среди задержанных в Беларуси есть украинцы.