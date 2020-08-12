Путин похвастался, что его дочери ввели нашумевшую вакцину от коронаируса

По словам главы российского государства, после первого укола у его дочери был температура 38, а на следующий день спала до 37.

"…одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", – заявил президент.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что Российской Федерации не следует отклоняться от обычных методов тестирования вакцины на предмет безопасности и эффективности. Это отметили в издании The Washington Times.

Издание отметило, что в РФ не были проведены испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины – центр Гамалеи не провел испытания третьей фазы, в ходе которой препарат испытывают на десятках тысяч добровольцев и определяют его эффективность и безопасность.

В Ассоциации организаций по клиническим исследованиям сообщили Министру здравоохранения России, что в испытаниях российской вакцины от смертельной коронавирусной инфекции приняли участие менее 100 человек, говорится в письме АОКИ.

"Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко – ослабленный иммунитет", – добавили в организации.

Как стало известно ранее, первый будний день после выходных снова показал реальную картину распространения коронавирусной инфекции в Украине. Количество новых случаев почти 1500.