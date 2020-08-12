Я такой наглости не ожидал - в Белоруссии удивляются действиям Лукашенко

Сегодня-же 12 августа руководство страны, а именно президент Александра Лукашенко приказал разобрать этот мемориал, чтобы там ничего не напоминало о случившемся. Однако люди продолжают нести цветы и сегодня, после того, как там все уже прибрали.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание TUT.BY.

Такие действия не нравятся местным жителям, которые продолжают выходить на протесты против правления Лукашенко.

"Я такой наглости не ожидал услышать. Как поступили с этим мемориалом, который здесь был вчера в течение дня и вечером. Я — солидарен с людьми, которые выходят. Здесь все было устлано цветами. Сегодня все почищено, ничего нет. Это сверхнаглость", — поделился мыслями, едва сдерживая слезы, минчанин Юрий.

Также местные жители отмечают, что в Минске практически ничего не напоминает о том, что вечером и ночью проходили массовые митинги. Все прибрано и чисто.

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