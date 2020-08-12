12:03 12.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246066:labazovych

Я такой наглости не ожидал - в Белоруссии удивляются действиям Лукашенко

Вчера, 11 августа возле станции метро "Пушкинская" в Минске участники акции протеста соорудили стихийный мемориал, туда люди приносили цветы, чтобы почтить память первой официальной жертвы митингов в стране.

Я такой наглости не ожидал - в Белоруссии удивляются действиям Лукашенко

Сегодня-же 12 августа руководство страны, а именно президент Александра Лукашенко приказал разобрать этот мемориал, чтобы там ничего не напоминало о случившемся. Однако люди продолжают нести цветы и сегодня, после того, как там все уже прибрали.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание TUT.BY.

Такие действия не нравятся местным жителям, которые продолжают выходить на протесты против правления Лукашенко.

"Я такой наглости не ожидал услышать. Как поступили с этим мемориалом, который здесь был вчера в течение дня и вечером. Я — солидарен с людьми, которые выходят. Здесь все было устлано цветами. Сегодня все почищено, ничего нет. Это сверхнаглость", — поделился мыслями, едва сдерживая слезы, минчанин Юрий.

Также местные жители отмечают, что в Минске практически ничего не напоминает о том, что вечером и ночью проходили массовые митинги. Все прибрано и чисто.

Ранее мы сообщали, что ОМОН в Беларуси избивает также и журналистов.


Поделиться

Читайте также:

  • Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции и главная соперница действующего президента государства Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, которые звонили с украинского номера. Она назвала это подлым и противным поступком. Об этом Тихановская рассказала проекту "Настоящее время", передает УРА-Информ.

  • "24 января рейс Белавиа-899, летевший в Мюнхен, находился в воздухе уже более двух часов (...), когда где-то над Вроцлавом, без каких-либо объяснений, самолет совершил разворот на 180 градусов. Пилот сделал объявление пассажирам только через 20 минут, когда самолет уже шел на посадку. Технические проблемы означали незапланированную посадку в Гродно, на западе Белоруссии, сказал он. Необычный поворот событий привел пассажиров в замешательство и испуг. На борту находится бомба? Если возникли механические проблемы, почему самолет не направился в сторону ближайшего аэропорта в Польше? Загадочность сохранилась и после посадки в Гродно: когда к самолету подкатили лестницу, бортпроводники не пыталась открыть двери. Десять минут спустя в передней части самолета появилось примерно 8 сотрудников правоохранительных органов", - пишет The Independent.

  • Хотя официальных результатов президентских выборов на данный момент еще нет, один из украинских депутатов от партии "Слуга Народа" уже выступил с поздравлением одного из кандидатов.

  • Президент Білорусії Олександр Лукашенко поділився останньою інформацією з приводу бойовиків ПВК "Вагнера", які були затримані в Білорусі.

  • У Білорусії, в суботу, 27 липня невідомі викрали дочку опозиціонера В'ячеслава Шелега. 16-річну дівчину, під час ранкової гімнастики, вдарили по голові, а потім, без свідомості, вивезли в ліс за 20 кілометрів від Бобруйська

  • Колишній міністр закордонних справ, член Європарламенту Вітольд Ващиковський поділився своєю думкою з приводу того, що буде далі відбуватися в Білорусії. Нагадаємо, що там проходять масові мітинги після оголошення результатів президентських виборів, в яких, за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко.

  • Світові лідери використовують пандемію коронавирусной інфекції в якості прикриття для бесцеремонною реалізації своїх інтересів. Пандемія оголила всі системні проблеми. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу, передає видання БелТА.

  • Грузія не буде вступати в Співдружність незалежних держав. Про це заявила міністр закордонних справ країни Майя Панджікідзе.

  • Світлана Тіхановском стверджує, що виграла президентські вибори в Білорусі, а не чинний глава держави Олександр Лукашенко.
 
Какое ваше собачье дело? - Гордон резко ответил россиянам Коронавирус в Украине: в шаге от нового рекорда, данные за 12 августа Правоохранители в Минске избивают всех подряд: ОМОН избивает журналистов Что происходит на Донбассе: данные на 12 августа
Проишествия
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив