В ЕС отреагировали на ситуацию в Белоруссии: в Европе нет места таким действиям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и опубликовать достоверные результаты президентских выборов. Хосеп Боррелл, глава дипломатии ЕС, и Оливер Вархели, комиссар по вопросам соседства и расширения, также прокомментировали эту ситуацию.
"В Европе нет места преследованиям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов. Основные права в Беларуси должны соблюдаться. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написал фон дер Ляйен в Twitter.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Мы осуждаем насилие в Беларуси и призываем к немедленному освобождению всех задержанных вчера вечером. Белорусский народ на данный момент ожидает тщательного подсчета голосов", - написали дипломатический представитель ЕС Хосеп Боррелл и Оливер Варгелий, комиссар по вопросам соседства и расширения, в совместном заявлении.
Боррелл и Варгелий подчеркнули, что ночь после выборов в Беларуси была отмечена непропорциональным и недопустимым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов.
Они также подчеркнули, что белорусский народ теперь ожидает точного подсчета голосов и крайне важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выборы белорусов.
По официальным результатам ЦИК выборы выиграл Александр Лукашенко.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг