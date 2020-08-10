В ЕС отреагировали на ситуацию в Белоруссии: в Европе нет места таким действиям

"В Европе нет места преследованиям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов. Основные права в Беларуси должны соблюдаться. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написал фон дер Ляйен в Twitter.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мы осуждаем насилие в Беларуси и призываем к немедленному освобождению всех задержанных вчера вечером. Белорусский народ на данный момент ожидает тщательного подсчета голосов", - написали дипломатический представитель ЕС Хосеп Боррелл и Оливер Варгелий, комиссар по вопросам соседства и расширения, в совместном заявлении.

Боррелл и Варгелий подчеркнули, что ночь после выборов в Беларуси была отмечена непропорциональным и недопустимым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов.

Они также подчеркнули, что белорусский народ теперь ожидает точного подсчета голосов и крайне важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выборы белорусов.

По официальным результатам ЦИК выборы выиграл Александр Лукашенко.