Тихановская заявила, что она выиграла выборы, а не Лукашенко

По предварительным результатам воскресных президентских выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,2 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская- 9,9 процента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Таким образом, Тихановская отказалась признать результаты выборов, свидетельствовавшие о победе Александра Лукашенко.

Тихановская сказала журналистам, что выборы были массово сфальсифицированы, и считает, что именно она их выиграла. "Конечно, мы не признаем результаты выборов. Полученные нами данные не соответствуют заявленным", - сказала Цичановская.

Она добавила, что не намерена покидать Беларусь.

Его сотрудники, в свою очередь, заявили, что оппозиция требует повторного подсчета голосов на избирательных участках, где могли быть неясности.

Оппозиция также хочет поговорить с властями о том, как добиться мирной смены власти.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отправил телеграмму Александру Лукашенко после оглашения результатов президентских выборов.