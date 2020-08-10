12:56 10.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Тихановская заявила, что она выиграла выборы, а не Лукашенко

Светлана Тихановская утверждает, что выиграла президентские выборы в Беларуси, а не действующий глава государства Александр Лукашенко.

Тихановская заявила, что она выиграла выборы, а не Лукашенко

По предварительным результатам воскресных президентских выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,2 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская- 9,9 процента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Таким образом, Тихановская отказалась признать результаты выборов, свидетельствовавшие о победе Александра Лукашенко.

Тихановская сказала журналистам, что выборы были массово сфальсифицированы, и считает, что именно она их выиграла. "Конечно, мы не признаем результаты выборов. Полученные нами данные не соответствуют заявленным", - сказала Цичановская.

Она добавила, что не намерена покидать Беларусь.

Его сотрудники, в свою очередь, заявили, что оппозиция требует повторного подсчета голосов на избирательных участках, где могли быть неясности.

Оппозиция также хочет поговорить с властями о том, как добиться мирной смены власти.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отправил телеграмму Александру Лукашенко после оглашения результатов президентских выборов.


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