Жвания: Порошенко в 2014 году подписал договор с дьяволом

В своем новом видео на тую Жвания обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы та начала расследование. Он считает, что в стране легально действует иностранная резидентура.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире - открыто включить иностранных агентов во власть", - отметил он.

Также Давил Жвания отметил, что главой иностранной резидентуры является бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который руководит такими людьми, как;генеральный директор УкроборонпромаАйварас Абромавичюс, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили и другими.

"Порошенко совершил тяжелое преступление - предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против. Я готовы дать показания по этим и другим эпизодам", - добавил Жвания.;

Ранее мы сообщали, что Порошенко теряет поддержку украинцев.