Бывшему руководителю таможни Нефедову предложили три должности

Национальное агентство госслужбы (НАГС) предложило ему на выбор вакансии руководителя управления Госкозначейства, заместителя начальника отдела Агентства Зоны отчуждения и заместителя главы управления Агентства Энергоэффективности. Об этом сообщил сам Нефедов на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Получил от НАГС три предложения вакантных должностей, которые они мне должны дать перед тем как уволить по статье 87-1: начальник управления Госказначейства; замначальника отдела Агентства Зоны Отчуждения; замначальника управления Агентства Энергоэффективности;

Как вы думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на 3-4 ступени. Или возвращаться в бизнес? ", - написал Нефедов.

Также он отметил, что государственная структура управления выглядит следующим образом: В руководитель-заместитель-департамент-управление-отдел-рядовые сотрудники.

Напомним, что новым руководителем таможни стал Игорь Муратов, он выполняет обязанности главы Государственной таможенной службы.