Бывшему руководителю таможни Нефедову предложили три должности

Бывший глава украинской таможни Максим Нефедов получил сразу три предложения о том, чтобы вернуться на государственную службу, при этом все они явно рангом ниже, чем должность главы таможни.
Национальное агентство госслужбы (НАГС) предложило ему на выбор вакансии руководителя управления Госкозначейства, заместителя начальника отдела Агентства Зоны отчуждения и заместителя главы управления Агентства Энергоэффективности. Об этом сообщил сам Нефедов на своей странице в Фейсбук.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Получил от НАГС три предложения вакантных должностей, которые они мне должны дать перед тем как уволить по статье 87-1: начальник управления Госказначейства; замначальника отдела Агентства Зоны Отчуждения; замначальника управления Агентства Энергоэффективности;
Как вы думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на 3-4 ступени. Или возвращаться в бизнес? ", - написал Нефедов.
Также он отметил, что государственная структура управления выглядит следующим образом: В руководитель-заместитель-департамент-управление-отдел-рядовые сотрудники.
Напомним, что новым руководителем таможни стал Игорь Муратов, он выполняет обязанности главы Государственной таможенной службы.
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