Генеральный прокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату: использует финансовую подушку

Генеральный прокурор Украины отметила в интервью, что зарабатывает чистыми на руки около 38 тысяч гривен в месяц. Она пожаловалась на то, что получает маленькую зарплату.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - цитирует Ирину Венедиктову УРА-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Также генеральный прокурор добавила, что у нее есть семья, дети и домашние животные, которым среди прочего нужен и помощь ветеринара. Поэтому в ближайшее время Венедиктова будет использовать свои запасы. Она не рассказала, получает ли каждый месяц по 38 тысяч гривен или же это была зарплата, например, за май.

Напомним, что Венедиктова была назначена на должность генерального прокурора 17 марта.

Ранее Ирина Венедиктова отмечала, что посадки происходят каждый день, однако если речь заходит о посадках высокопоставленных чиновников, то здесь речь идет уже о действиях НАБУ и САП, ведь это уже их подследственность.