15:22 30.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кравчук рассказал, готов ли он заменить Кучму в "Минске"

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал информацию о том, что он может заменить Леонида Кучму в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Кравчук рассказал, готов ли он заменить Кучму в

Леонид Кравчук отметил, что он согласился возглавить украинскую группу в "Минске". Он согласился на предложение действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Я при всем том, что в своей жизни что-то видел, прошел, и можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не наступило. Я принял решение - если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе - я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился ", - сказал Кравчук.

Он добавил, что предыдущая и следующая Нормандские встречи проходят по инициативе Зеленского. Он отметил, что глава государства умеет принимать не боится принимать непопулярные решения. Кравчук также отметил необходимость объединения и внутри Украины, и за ее пределами.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Леонид Кучма покидает должность главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.


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