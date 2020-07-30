Кравчук рассказал, готов ли он заменить Кучму в "Минске"

Леонид Кравчук отметил, что он согласился возглавить украинскую группу в "Минске". Он согласился на предложение действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Я при всем том, что в своей жизни что-то видел, прошел, и можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не наступило. Я принял решение - если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе - я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился ", - сказал Кравчук.

Он добавил, что предыдущая и следующая Нормандские встречи проходят по инициативе Зеленского. Он отметил, что глава государства умеет принимать не боится принимать непопулярные решения. Кравчук также отметил необходимость объединения и внутри Украины, и за ее пределами.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Леонид Кучма покидает должность главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.