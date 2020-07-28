Кучма заканчивает свою работу в ТКГ

В ведомстве сообщили, что сегодня, 28 июля, действующий президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со вторым президентом государства Кучмой и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ. На ней гарант отметил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - добавил Зеленский.

Со своей стороны Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась.

Как сообщалось ранее,ВВ Украина совместно с Польшей и Литвой договорились о создании нового формата под названием "Люблинский треугольник".