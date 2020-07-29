12:10 29.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, кто заменит Кучму в "Минске"

Вчера 28 июля, стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма покинет должность главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.

Зеленский рассказал, кто заменит Кучму в

Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кандидатах, которые могут заменить Кучму. Глава государства отметил, что эту должность может занять первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук. В тоже время рассматриваются и другие кандидатуры.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - заявил президент Украины.

Также Владимир Зеленский отметил, что все рассматриваемые кандидатуры в той или иной степени будут помогать восстановить мир на Донбассе.

Ранее эксперты назвали кандидатуры тех, кто может заменить Кучму в "Минске". В 


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