Зеленский рассказал, кто заменит Кучму в "Минске"

Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кандидатах, которые могут заменить Кучму. Глава государства отметил, что эту должность может занять первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук. В тоже время рассматриваются и другие кандидатуры.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - заявил президент Украины.

Также Владимир Зеленский отметил, что все рассматриваемые кандидатуры в той или иной степени будут помогать восстановить мир на Донбассе.

Ранее эксперты назвали кандидатуры тех, кто может заменить Кучму в "Минске". В