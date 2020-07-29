В "Слуге Народа" рассказали, стоит ли ожидать досрочные парламентские выборы

Он считает, что на данный момент нет юридических причин проводить досрочные выборы в Парламент, ведь коалиция и Кабинет министров есть, а Верховная рада продолжает свою работу. По его мнению – досрочные выборы – это лишнее.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - сказал Корниенко.В

Он также добавил, что монобольшинство работает в уникальных условиях, ведь их каждую неделю хоронят, но оно все время воскресает. В тоже время он отмечает, что "Слуга Народа" продолжает лидировать во всех опросах.

Ранее мы сообщали, что народный депутат из фракции "Слуга Народа" заразился коронавирусом.