11:30 29.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В "Слуге Народа" рассказали, стоит ли ожидать досрочные парламентские выборы

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко поделился своим мнением по поводу того, есть ли основания сейчас распускать Парламент и проводить досрочные выборы в Верховную Раду.

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Он считает, что на данный момент нет юридических причин проводить досрочные выборы в Парламент, ведь коалиция и Кабинет министров есть, а Верховная рада продолжает свою работу. По его мнению – досрочные выборы – это лишнее.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцы выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - сказал Корниенко.В 

Он также добавил, что монобольшинство работает в уникальных условиях, ведь их каждую неделю хоронят, но оно все время воскресает. В тоже время он отмечает, что "Слуга Народа" продолжает лидировать во всех опросах.

Ранее мы сообщали, что народный депутат из фракции "Слуга Народа" заразился коронавирусом.


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