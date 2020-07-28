Народный депутат из фракции "Слуга Народа" заразился коронавирусом

Народный депутат Данил Гетманцев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом депутат сообщил на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - написал Данил Гетманцев.

Стоит отметить, что народный депутат от фракции "Слуга Народа" как раз неделю назад, а также 22 июля был на заседании Парламента. Также Данил Гетманцев на прошлой неделе был на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, он является главой этого комитета. Интересно, что на заседании присутствовал новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Также Геманцев под зданием Парламента давал комментарии журналистам без маски.

В Украине за последние сутки было зафиксировано более 900 новых случаев заболеваемости.